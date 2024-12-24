Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons PT LIB soal Kontroversi 12 Pemain PSM Makassar saat Lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |07:18 WIB
Respons PT LIB soal Kontroversi 12 Pemain PSM Makassar saat Lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025
PSM Makassar mainkan 12 pemain saat lawan Barito Putera. (Foto: Instagram/@baritoputera)
A
A
A

RESPONS PT LIB soal kontroversi 12 pemain PSM Makassar saat lawan Barito Putera di Liga 1 2024-2025. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus mengatakan, Komite Disiplin (Komdis) PSSI akan menindaklanjuti insiden ini.

Ferry menjelaskan PT LIB sudah menerima laporan terkait dengan insiden 12 pemain PSM Makassar itu. Ferry mengatakan, keputusan atau hukuman yang akan diambil didasarkan pada regulasi yang berlaku.

PSM Makassar vs Barito Putera

"Kami menghargai proses yang tengah berlangsung dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil nantinya akan didasarkan pada peraturan dan regulasi yang berlaku di Liga 1,” ujar Ferry, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (24/12/2025).

“Semua laporan akan dihimpun dan akan diputuskan Komdis berdasarkan fakta dan laporan yang ada serta berlandaskan Laws of The Game, Kode Disiplin dan Regulasi," lanjutnya.

Ya, ada kontroversi ketika PSM Makassar versus Barito Putera di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 22 Desember 2024.

Halaman:
1 2
      
