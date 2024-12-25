Penyebab PSIS Semarang Kalah 1-3 dari Malut United di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB PSIS Semarang kalah 1-3 dari Malut United di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, sendiri berusaha menerima kekalahan menyakitkan itu.

Ya, PSIS Semarang harus menelan pil pahit kala menjamu Malut United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 22 Desember 2024. Laga berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan tuan rumah.

Gol semata wayang Skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS diciptakan oleh Wildan Ramdhani di menit ke-80. Sementara itu, tiga gol Malut United p dicetak oleh Darel Valentino Erlangga di menit ke-12, Diego Martinez menit ke-47 dan Jorge Correa pada menit ke-94.

1. Alasan PSIS Semarang Kalah

Gilbert Agius mengatakan PSIS harus menerima bahwa tidak mampu meladeni permainan tim tamu. Menurutnya, tim asuhannya kalah kualitas dari Malut United.

“Kita harus bisa menerima kekalahan ini,” kata Gilbert Agius dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (25/12/2024).

“Namun, memang kita cukup senang bisa mencetak satu gol melawan tim yang memang punya pemain lebih berpengalaman dari kami yang mengandalkan pemain-pemain muda,” lanjutnya.

2. Tetap Apresiasi Pemain

Kendati demikian, Agius tetap memberikan apresiasi untuk kerja keras pemainnya di lapangan. Menurutnya, para pemain sudah berusaha dengan maksimal sepanjang 90 menit, meskipun akhirnya kehilangan poin.

“Semua pemain sudah memberikan kontribusi permainan terbaiknya. Tapi kita juga harus realistis untuk menerima kekalahan ini,” ucap Gilbert Agius.

Kekalahan itu membuat PSIS berada di posisi ke-13 klasemen dengan 17 poin. Sementara itu, Malut United bercokol di posisi ke-11 dengan 22 poin.