Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab PSIS Semarang Kalah 1-3 dari Malut United di Liga 1 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |01:19 WIB
Penyebab PSIS Semarang Kalah 1-3 dari Malut United di Liga 1 2024-2025
Laga PSIS Semarang vs Malut United. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

PENYEBAB PSIS Semarang kalah 1-3 dari Malut United di Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, sendiri berusaha menerima kekalahan menyakitkan itu.

Ya, PSIS Semarang harus menelan pil pahit kala menjamu Malut United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 22 Desember 2024. Laga berakhir dengan skor 1-3 untuk kekalahan tuan rumah.

PSIS Semarang vs Malut United

Gol semata wayang Skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS diciptakan oleh Wildan Ramdhani di menit ke-80. Sementara itu, tiga gol Malut United p dicetak oleh Darel Valentino Erlangga di menit ke-12, Diego Martinez menit ke-47 dan Jorge Correa pada menit ke-94.

1. Alasan PSIS Semarang Kalah

Gilbert Agius mengatakan PSIS harus menerima bahwa tidak mampu meladeni permainan tim tamu. Menurutnya, tim asuhannya kalah kualitas dari Malut United.

“Kita harus bisa menerima kekalahan ini,” kata Gilbert Agius dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (25/12/2024).

“Namun, memang kita cukup senang bisa mencetak satu gol melawan tim yang memang punya pemain lebih berpengalaman dari kami yang mengandalkan pemain-pemain muda,” lanjutnya.

2. Tetap Apresiasi Pemain

Kendati demikian, Agius tetap memberikan apresiasi untuk kerja keras pemainnya di lapangan. Menurutnya, para pemain sudah berusaha dengan maksimal sepanjang 90 menit, meskipun akhirnya kehilangan poin.

“Semua pemain sudah memberikan kontribusi permainan terbaiknya. Tapi kita juga harus realistis untuk menerima kekalahan ini,” ucap Gilbert Agius.

Kekalahan itu membuat PSIS berada di posisi ke-13 klasemen dengan 17 poin. Sementara itu, Malut United bercokol di posisi ke-11 dengan 22 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/50/1661265/kronologi-kecelakaan-maut-yang-hampir-tewaskan-petinju-anthony-joshua-hoy.webp
Kronologi Kecelakaan Maut yang Hampir Tewaskan Petinju Anthony Joshua
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/22/ruben_amorim.jpg
Waduh! 15 Pemain Terancam Absen saat MU vs Wolverhampton, Ruben Amorim Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement