Persis Solo Terpuruk di Papan Bawah Klasemen Liga 1 2024-2025, Ong Kim Swee Siap Belanja Pemain

PERSIS Solo tengah terpuruk di papan bawah klasemen Liga 1 2024-2025. Pelatih Persis Solo, Ong Kim Swee, pun menyatakan bahwa timnya akan belanja pemain.

Ya, Ong Kim Swee memastikan Persis Solo akan aktif di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Itu semua dilakukan agar tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu bisa bangkit sehingga menjauh dari zona merah di putaran kedua.

1. Persis Solo Tampil Lesu





Persis Solo tampil lesu di sepanjang putaran pertama Liga 1 2024-2025. Terbaru, mereka harus menelan kekalahan dari Dewa United dengan skor 0-2.

Hasil itu membuat Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- masih terkunci di posisi 16 di klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Dengan begitu, mereka masih masuk zona degradasi.

Dari 16 laga yang telah dimainkan, Persis Solo baru mengemas 10 poin saja. Laskar Sambernyawa hanya mencatat dua kali menang, empat hasil imbang, dan 10 kekalahan. Saat ini, Moussa Sidibe dkk bahkan tengah berpuasa kemenangan pada 8 laga beruntun.

2. Siap Belanja Pemain





Karena itu, Ong Kim Swee selaku pelatih menyampaikan bahwa Persis Solo tidak akan menyia-nyiakan jendela transfer paruh musim. Bursa transfer sendiri telah dibuka sejak Kamis 19 Desember 2024.

Eks pelatih Timnas Malaysia ini akan mendatangkan pemain baru. Tetapi, semua itu sesuai dengan dana yang diberikan pihak manajemen.

“Pasti ada penambahan dari segi pemain. Namun saya harus berbelanja menyesuaikan yang diberi manajemen. Saya berusaha memahami keadaan kita sekarang ini,” kata Ong Kim Swee, dilansir dari situs LIB, Rabu (25/12/2024).

Kendati begitu, Ong Kim Swee tidak ingin membocorkan siapa sosok yang akan didatangkan. Yang pasti, dia ingin mendatangkan pemain dengan posisi yang benar-benar dibutuhkan skuad Laskar Sambernyawa.

“Untuk posisi yang saya inginkan tentu posisi-posisi yang penting,” terang pelatih asal Malaysia itu.