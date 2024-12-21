Hasil Dewa United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025: Menang 2-0, Ricky Kambuaya Cs Naik ke 5 Besar!

HASIL Dewa United vs Persis Solo di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Dewa United sukses menumbangkan Persis Solo dengan skor 2-0.

Laga pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/12/2024) malam WIB.Dua gol untuk Dewa United dicetak oleh Alex Martins (38') dan Septian Bagaskara (90+3').

Kemenangan itu membuat Ricky Kambuaya cs naik ke posisi kelima Liga 1 2024-2025. Mereka total 25 poin hasil dari enam kali menang, tujuh imbang, dan tiga kali kalah.

Sementara itu, Persis Solo masih terpuruk di zona degradasi atau posisi ke-16. Tim berjulul Laskar Sambernyawa itu hanya mampu mengoleksi total 10 poin dari 16 pertandingan dengan dua kali menang, empat imbang, dan 10 kali kalah.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Dewa United langsung tancap gas dan menekan Persis Solo sejak menit pertama. Tak butuh waktu lama, mereka langsung mendapatkan kesempatan pada menit ke-3 melalui Egy Maulana Vikri yang sayangnya gagal membuahkan hasil karena Alex Martins yang memberikan umpan sudah terlebih dahulu berada di posisi offside.

Martins nyaris membuka keunggulan untuk Dewa United pada menit ke-11 setelah dirinya mampu lolos dari jebakan offside dan berhadapan dengan kiper Persis, Muhammad Riyandi. Namun, bola sepakan pemain asal Brasil itu melebar ke sisi kiri gawang.

Terus ditekan, kini giliran Persis yang melancarkan serangan balasan cepat setela ancaman ke gawang mereka itu. Akan tetapi, permainan cepat dari anak asuh Ong Kim Swee gagal menjadi gol setelah tendangan dari Althaf Indie tak menemukan sasaran.

Dewa United terus mendominasi jalannya pertandingan pada 30 menit awal babak pertama. Sejumlah peluang melalui Alex Martins pada menit ke-23 dan juga Egy Maulana Vikri pada menit ke-30 dan ke-34 masih belum mampu membawa tim berjuluk Tangsel Warriors itu mencetak gol.

Gol pembuka bagi tim tuan rumah baru hadir pada menit ke-37 melalui Alex Martins. Berawal dari umpan terobosan terukur Egy kepada Ahmad Nufiandani, setelah itu bola diberikan kepada Alex yang berdiri bebas dan kemudian memasukkan bola ke dalam gawang Persis.

Unggul 1-0, Dewa United tak menurunkan intensitas serangan pada sisa waktu di babak pertama. Namun, 45 menit pertama berakhir dengan keunggulan satu gol bagi anak asuh Jan Olde Riekerink.