Usai Gagal di Piala AFF 2024, Sumardji Minta Hal Ini kepada Pemain Timnas Indonesia

JAKARTA - Skuad Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala AFF 2024 sudah resmi dipulangkan ke klub masing-masing. Manajer Timnas Indonesia, Sumardji pun sudah berpesan kepada skuad Garuda, yakni untuk terus berlatih dan berusaha keras masuk tim inti agar bisa mendapatkan menit bermain,

Sebab dengan memiliki menit bermain, para pemain muda itu akan semaki terasah. Tentu Sumardji maunya pemain Timnas Indonesia itu semakin berkembang.

1. Pulang Usai Gagal di Piala AF 2024

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- baru saja gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab, mereka harus puas berada di posisi ketiga Grup B dengan empat poin.

Sumardji mengatakan para pemain jangan berkecil hati dengan hasil dalam Piala AFF 2024. Dia meminta para pemain harus terus berkembang dan menjadi lebih baik saat kembali ke klub.

"Pemain sudah pulang ke klub masing-masing. Jadi, terakhir saya sampaikan mereka menjaga performa agar menjadi pemain inti dan untuk mendapatkan jam terbang," kata Sumardji kepada Okezone, Selasa (24/12/2024)

2. Evaluasi Usai Gagal ke Semifinal Piala AFF 2024

Pria berkacamata itu melihat para pemain cukup berkembang selama Piala AFF 2024. Hal itu pun menjadi catatan cukup positif buat pemain tampil dalam ajang tersebut.