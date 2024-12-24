Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |16:49 WIB
Timnas Indonesia siap hajar Bahrain di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
JADWAL Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday delapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Rencananya laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 25 Maret 2025 WIB dan live di RCTI.

Bagaimana dengan kick off pertandingan? Berhubung pertandingan dilangsungkan di bulan Ramadan, laga diprediksi digelar di atas pukul 20.00 WIB. Hal itu demi menghormati mayoritas umat Islam di Indonesia yang melaksanakan salat tarawih.

Sebelumnya saat Timnas Indonesia menghadapi Burundi pada akhir Maret 2023, pertandingan juga dilangsungkan di bulan Ramadan. Saat itu, PSSI menggelar pertandingan laga Timnas Indonesia vs Burundi pada pukul 20.30 WIB.

Pertandingan juga bisa dilangsungkan pada pukul 21.00 WIB. Sebab, dua rival Timnas Indonesia di Grup C, Arab Saudi dan Bahrain kerap menggelar pertandingan kandang pukul 21.00 WIB.

1. H-6 Lebaran

Hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah diprediksi jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Hal itu berarti, laga Timnas Indonesia vs Bahrain hanya berjarak enam hari dari Hari Raya Lebaran.

Kemudian pertanyaan muncul, apakah SUGBK tetap ramai, mengingat pertandingan digelar H-6 lebaran? Ini yang patut ditunggu jawabannya.

Telusuri berita bola lainnya
