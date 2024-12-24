Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Terkini Hokky Caraka Usai Tiba-Tiba Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-Gara Kena Sikut Pemain Filipina di Piala AFF 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |09:09 WIB
Kondisi Terkini Hokky Caraka Usai Tiba-Tiba Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-Gara Kena Sikut Pemain Filipina di Piala AFF 2024
Hokky Caraka kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KONDISI terkini Hokky Caraka usai tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit gara-gara kena sikut pemain Filipina di Piala AFF 2024 terungkap. Dokter Tim PSS Sleman, dr. Lutfi Afifuddin, mengatakan kondisi Hokky sudah membaik, meski harus menjalani observasi lebih lanjut.

Hokky Caraka diketahui mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia melawan Filipina di laga terakhir Grup B Piala AFF 2024, Sabtu 21 Desember 2024. Pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan sempat dilarikan ke rumah sakit karena cedera pada pipi kanan.

Hokky Caraka

Hokky yang masuk pada babak kedua ditarik keluar pada menit akhir pertandingan. Laga tersebut sendiri berakhir untuk kemenangan Filipina atas Timnas Indonesia 1-0.

Kekalahan itu membuat Skuad Garuda tersingkir dari Piala AFF 2024. Sebab itu, Hokky nantinya akan dikembalikan ke klubnya, yakni PSS Sleman.

