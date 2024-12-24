Pemain Naturalisasi Sindir Mental Pemain Timnas Indonesia saat Hadapi Chelsea Asuhan Jose Mourinho

Indonesia pernah dibantai Chelsea 8-1 pada Desember 2013. (Foto: Laman resmi Chelsea)

PEMAIN naturalisasi, Greg Nwokolo, menyindir mental pemain Timnas Indonesia saat menghadapi Chelsea asuhan Jose Mourinho pada 25 Juli 2013. Ia heran ada pemain Timnas Indonesia yang meminta jersey pemain Chelsea sebelum pertandingan dimulai.

Greg Nwokolo menilai apa yang dilakukan pemain Indonesia salah besar. Seharusnya laga melawan Chelsea dapat dijadikan momentum mencari pengalaman, syukur-syukur mendapat tawaran gabung The Blues -julukan Chelsea- karena tampil impresif.

(Greg Nwokolo bahas mental pemain Timnas Indonesia saat melawan Chelsea. (Foto: YouTube/PODSEA)

“Kita (Indonesia All-Stars) lawan Chelsea pada 2013. Pas kita mau masuk lapangan, para pemain sudah incar-incar baju pemain lawan,” kata Greg Nwokolo, Okezone mengutip dari channel YouTube

"Saya sampai marah-marah di situ. kalian itu harus malu. Bagaimana mereka mau anggap kita serius, belum masuk lapangan sudah minta baju,” lanjut Greg Nwokolo yang mendapatkan paspor Indonesia pada 2013.

Greg Nwokolo yang bermain sebagai starter, tampil paling menonjol ketimbang pemain lain. Terbukti, pesepakbola berdarah Nigeria itu mencetak satu-satunya gol Indonesia All-Stars. Sementara itu, gol-gol The Blues dicetak Eden Hazard, Ramires (dua gol), Demba Ba, John Terry, Branislav Ivanovic, Romelu Lukaku (dua gol).

“Akhirnya di pertandingan itu kita dibantai 8-1. Saat itu saya mencetak satu-satunya gol. Ketika para pemain lain cuma ingin ketemu idola, saya mau main serius supaya menjadi perhatian Chelsea. Jadi ada perbedaan mindset di sini,” tegas suami dari model Kimmy Jayanti.