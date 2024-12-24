Kapten Timnas Filipina Masih Tak Percaya Berhasil Singkirkan Timnas Indonesia hingga Lolos Semifinal Piala AFF 2024

KEBERHASILAN Tim Nasional (Timnas) Filipina ke semifinal Piala AFF 2024 masih membuat sang kapten, Amani Aguinaldo merasa sangat bersyukur. Sebab ia benar-benar tak menyangka Filipina lolos sebagai runner-up Grup B, apalagi dalam prosesnya mereka sukses mengalahkan hingga menyingkirkan Timnas Indonesia.

Ya, Filipina secara mengejutkan berhasil menang 1-0 saat bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Kemenangan yang dipetik tim berjuluk The Azkals itu juga tak luput dari Skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain.

Aguinaldo mengaku speechless ketika menerima kenyataan bisa membawa timnya kalahkan Timnas Indonesia. Pasalnya, dia berhasil menjadi bagian dari sejarah. Kemenangan ini membawa Filipina kembali melaju ke babak semifinal Piala AFF setelah terakhir kali dicapai pada 2018.

Yang manisnya, kemenangan ini menjadi yang pertama bagi The Azkals atas Timnas Indonesia dalam lebih dari 10 tahun. Tercatat, terakhir kali Filipina bisa kalahkan Skuad Garuda ketika bersua di Piala AFF 2014 dengan skor telak 4-0.

“Saya tidak bisa berkata-kata. Saya sangat senang menjadi bagian dari tim ini,” ujar Aguinaldo, dilansir dari Rappler, Selasa (24/12/2024).

“Kami telah melalui begitu banyak kesulitan di masa lalu dan sekarang mencetak sejarah lagi dengan mencapai semifinal. ini sangat berarti bagi saya, tim, dan para penggemar di rumah," lanjutnya.