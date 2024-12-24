Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Filipina di Piala AFF 2024, Kematangan Emosional Pasukan Shin Tae-yong Jadi Sorotan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |03:06 WIB
Timnas Indonesia Kalah 0-1 dari Filipina di Piala AFF 2024, Kematangan Emosional Pasukan Shin Tae-yong Jadi Sorotan
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola nasional, Mohamad Kusnaeni, turut komentari kekalahan yang diderita Timnas Indonesia dari Filipina pada matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Kusnaeni pun soroiti kematangan emosional pasukan Shin Tae-yong di ajang itu.

Menurutnya, para pemain muda Skuad Garuda memiliki kematangan emosional yang masih jauh dari kata sempurna. Kusnaeni sendiri menyayangkan sikap para pemain Timnas Indonesia yang tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal, seharusnya mereka sudah tahu kalau intensitas laga di Piala AFF berlangsung tinggi.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

“Pemain gagal mengendalikan emosi. Padahal sejak awal kita tahu bahwa pertandingan di Piala AFF selalu diwarnai tensi tinggi,” kata Kusnaeni kepada Okezone, Minggu 22 Desember 2024.

Yang cukup membuatnya kecewa, pemain yang tidak bisa mengendalikan itu justru adalah pemain senior, seperti Ferarri. Menurut Kusnaeni, pemain Persija Jakarta itu seharusnya bisa menjadi contoh bagi para pemain muda lainnya.

“Ironisnya, pemain kita yang tidak mampu mengendalikan emosi adalah para pemain kunci yang punya pengalaman main di timnas senior. Mereka adalah pilar tim yang seharusnya jadi mentor bagi para pemain debutan timnas,” tutur dia.

Halaman:
1 2
      
