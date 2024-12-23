Media Malaysia Samakan Timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste Usai Gagal di Piala AFF 2024

MEDIA Malaysia, Onefootbal.my, samakan Timnas Indonesia dengan Kamboja dan Timor Leste usai gagal di Piala AFF 2024. Aksi media Malaysia ini langsung jadi sorotan.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong gagal menembus babak semifinal Piala AFF 2024. Kepastian ini didapat setelah para penggawa muda yang dibawa ke Piala AFF 2024 gagal finis di posisi dua teratas di klasemen Grup B.

Timnas Indonesia menduduki posisi ketiga dengan hanya mengoleksi 4 poin. Torehan poin itu didapat dari hasil kemenangan atas Myanmar, imbang melawan Laos. dan kekalahan atas Vietnam dan Filipina.

Laga terakhir Grup B yang yang menjadi penentu antara Timnas Indonesia dan Filipina berakhir antiklimaks. Skuad Garuda yang bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Manahan, Solo justru tumbang dengan skor 0-1.

Hal ini membuat asa skuad Garuda untuk melaju ke semifinal benar-benar tertutup. Alih-alih Timnas Indonesia, The Azkals justru yang sukses melaju ke semifinal bersama dengan Vietnam.

Kegagalan ini membuat Timnas Indonesia mendapat sorotan tajam dari negara rival, Malaysia. Media setempat, Onefootball.my, bahkan mengolok-olok anak asuh Shin Tae-yong setara dengan Kamboja dan Timor Leste. Hal ini karena skuad Garuda hingga detik ini belum sekalipun meraih trofi Piala AFF.