Ini Penyebab Malut United Sukses Kalahkan PSIS Semarang 3-1 di Liga 1 2024-2025

SEMARANG – Malut United secara mengejutkan berhasil mempermalukan PSIS Semarang dengan kemenangan 3-1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu 22 Desember 2024. Menurut pelatih Malut United, Imran Nahumarury, kemenangan itu bisa diraih berkat penampilan apik sang kiper, Aldhila Ray Redondo serta kerja keras seluruh pemain.

Redondo yang dipercaya menjadi starter tercatat melakukan 4 penyelamatan penting saat melawan mantan timnya. Salah satu save ia lakukan ketika Malut masih unggul satu gol pada pengujung babak II.

Dari 5 shots on target milik tuan rumah, hanya satu tembakan yang tak mampu dihalau Redondo, yakni sepakan Wildan Ramdhani dalam proses gol PSIS di menit ke-80.

Skuad asuhan coach Imran Nahumarury pada akhirnya berhasil mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Gelandang berusia 19 tahun, Muhammad Darel Valentino, menjadi aktor pembuka keunggulan Malut United (12’).

Keunggulan Malut United bertambah usai Diego “Chino” Martinez memanfaatkan bola muntah di depan gawang PSIS (47’). Sementara gol ketiga dibukukan Jorge Correa (90+4’). Victor Mansaray sebagai pemain pengganti ikut terlibat dengan menyumbangkan satu assist.

"Sesuai perkiraan kami, pertandingan ini tidak mudah. Kemenangan kami raih berkat kerja keras tim, staf, manajemen, dan semua pemain yang tampil luar biasa,” kata coach Imran dalam konferensi pers usai laga, dikutip Senin (23/12/2024).

Tiga gol ke gawang PSIS menjadi hasil dari agresivitas serangan yang ditunjukkan Malut United sepanjang pertandingan. Manahati Lestusen dkk. melancarkan 6 shots on target dari 13 percobaan tembakan.

Dari 6 tembakan tepat sasaran, tiga di antaranya berbuah gol. Sementara tiga shots lainnya mampu diselamatkan oleh kiper PSIS, Muhammad Adi Satryo.