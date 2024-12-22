Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Permalukan Tuan Rumah 3-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:34 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Permalukan Tuan Rumah 3-1!
Malut United menang 3-1 atas PSIS Semarang. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
A
A
A

SEMARANG - Malut United berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah.

Malut United menang berkat gol Muhammad Darel Valentino (12’), Diego Maximo (47’), dan Jorge Correa. Sedangkan PSIS hanya bisa membalas via Wildan Ramdhani (80’).

Hasil itu membuat Malut United kini di posisi 11 dengan 22 poin. Sementara PSIS di peringkat 13 dengan 17 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Namun sialnya, PSIS Semarang harus kecolongan di menit ke-12 lewat tendangan Darel Valentino yang sekaligus membawa Malut United unggul 1-0.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mencoba untuk merespons gol tersebut. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan, namun pertahanan Malut United yang dijaga Wahyu Prasetyo masih sangat kukuh.

PSIS Semarang vs Malut United

Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada tambahan gol yang tercipta. Laskar Kie Raha -julukan Malut United-juga sesekali menebar ancaman ke gawang PSIS Semarang lewat skema serangan balik cepatnya.

PSIS Semarang sempat mendapat peluang di menit ke-40 lewat tendangan Gali Freitas yang masih bisa diblok pertahanan tim tamu. Pada akhirnya, Malut United unggul sementara atas tuan rumah di babak pertama dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1660855/hasil-liga-inggris-tottenham-hotspur-sikat-crystal-palace-di-derbi-london-xlb.webp
Hasil Liga Inggris: Tottenham Hotspur Sikat Crystal Palace di Derbi London
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/cristiano_ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo Pede Cetak 1.000 Gol Asalkan...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement