Hasil PSIS Semarang vs Malut United di Liga 1 2024-2025: Laskar Kie Raha Permalukan Tuan Rumah 3-1!

SEMARANG - Malut United berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Minggu (22/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Jatidiri, Semarang, tim berjuluk Laskar Kie Raha itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah.

Malut United menang berkat gol Muhammad Darel Valentino (12’), Diego Maximo (47’), dan Jorge Correa. Sedangkan PSIS hanya bisa membalas via Wildan Ramdhani (80’).

Hasil itu membuat Malut United kini di posisi 11 dengan 22 poin. Sementara PSIS di peringkat 13 dengan 17 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Namun sialnya, PSIS Semarang harus kecolongan di menit ke-12 lewat tendangan Darel Valentino yang sekaligus membawa Malut United unggul 1-0.

Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- mencoba untuk merespons gol tersebut. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan, namun pertahanan Malut United yang dijaga Wahyu Prasetyo masih sangat kukuh.

Hingga laga memasuki menit ke-30, belum ada tambahan gol yang tercipta. Laskar Kie Raha -julukan Malut United-juga sesekali menebar ancaman ke gawang PSIS Semarang lewat skema serangan balik cepatnya.

PSIS Semarang sempat mendapat peluang di menit ke-40 lewat tendangan Gali Freitas yang masih bisa diblok pertahanan tim tamu. Pada akhirnya, Malut United unggul sementara atas tuan rumah di babak pertama dengan skor 1-0.