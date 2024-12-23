Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tanpa Pelatih Kepala, Ini Kunci Kemenangan Arema FC atas PSBS Biak

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |03:25 WIB
Tanpa Pelatih Kepala, Ini Kunci Kemenangan Arema FC atas PSBS Biak
Arema FC sukses mengalahkan PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 (Foto: Arema FC)
A
A
A

BLITAR – Arema FC sukses mengalahkan PSBS Biak di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025 meski tanpa pelatih kepala. Ternyata, ada resep tersendiri menurut caretaker Kuncoro.

Laga Arema FC vs PSBS Biak itu berlangsung di Stadion Moch. Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu 21 Desember 2024 sore WIB. Bermain usai memecat pelatih Joel Cornelli, Singo Edan malah menang 3-2.

Arema FC

Arema FC sempat unggul 1-0 melalui gol dari Salim Tuharea menit 27 tapi Abel Arganaraz mampu menyamakan skor 1-1 di menit 30. Tuan rumah sempat menjauh 3-1 berkat gol Dalberto Luan (34’) dan penalti Charles Lokolingoy (53’).

PSBS sempat memperkecil kedudukan melalui gol dari Muhammad Tahir di menit 87. Namun, keunggulan 3-2 berhasil dipertahankan Arema FC hingga usai.

Kuncoro mengatakan ada sedikit perbedaan ketika manajemen memutuskan memecat Cornelli. Apalagi, pria asal Brasil itu sempat mempersembahkan trofi Piala Presiden 2024.

“Jelas ada (perbedaan usai pemecatan Joel Cornelli), tapi enggak signifikan. Kami tambahi, kami evaluasi yang kurang di sini, di sini, enggak terlalu frontal," kata Kuncoro, dikutip Senin (23/12/2024).

Halaman:
1 2
      
