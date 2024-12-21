Hasil Arema FC vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Tanpa Joel Cornelli, Singo Edan Menang 3-2!

HASIL Arema FC vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Laga Arema FC vs PSBS Biak sendiri digelar di Stadion Soepriadi, Blitar, Sabtu (21/12/2024) sore WIB. Arema FC pun diketahui harus bermain tanpa pelatih kepala karena Joel Cornelli baru saja dipecat dari kursi pelatih.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Singo Edan tampil menekan sejak menit awal. Namun serangan-serangan yang dilancarkan Charles Lokolingoy cs masih dengan mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan PSBS Biak.

Arema FC mendapat peluang terbaiknya di menit ke-16 lewat tandukan Dalberto yang masih bisa ditepis John Pigai. Serangan-serangan yang dilancarkan tim tuan rumah masih mampu diredam oleh Badai Pasifik -julukan PSBS Biak.

Sampai akhirnya, Arema FC membuka keran golnya di menit ke-27 lewat gol Salim Tuharea. Tapi hanya berselang tiga menit, PSBS Biak mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Abel Arganaraz. Kendati begitu, Singo Edan juga tidak butuh waktu lama untuk kembali menjebol gawang tim tamu.

Arema FC sukses menggandakan keunggulannya di menit ke-34 lewat gol Dalberto. Singo Edan terlihat semakin percaya diri. Mereka pun unggul sementara atas PSBS Biak di babak pertama dengan skor 2-1.