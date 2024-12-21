Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Tanpa Joel Cornelli, Singo Edan Menang 3-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |17:31 WIB
Hasil Arema FC vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025: Tanpa Joel Cornelli, Singo Edan Menang 3-2!
Laga Arema FC vs PSBS Biak. (Foto: Arema FC)
A
A
A

HASIL Arema FC vs PSBS Biak di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Singo Edan -julukan Arema FC- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2.

Laga Arema FC vs PSBS Biak sendiri digelar di Stadion Soepriadi, Blitar, Sabtu (21/12/2024) sore WIB. Arema FC pun diketahui harus bermain tanpa pelatih kepala karena Joel Cornelli baru saja dipecat dari kursi pelatih.

Arema FC vs PSBS Biak

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Singo Edan tampil menekan sejak menit awal. Namun serangan-serangan yang dilancarkan Charles Lokolingoy cs masih dengan mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan PSBS Biak.

Arema FC mendapat peluang terbaiknya di menit ke-16 lewat tandukan Dalberto yang masih bisa ditepis John Pigai. Serangan-serangan yang dilancarkan tim tuan rumah masih mampu diredam oleh Badai Pasifik -julukan PSBS Biak.

Sampai akhirnya, Arema FC membuka keran golnya di menit ke-27 lewat gol Salim Tuharea. Tapi hanya berselang tiga menit, PSBS Biak mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol Abel Arganaraz. Kendati begitu, Singo Edan juga tidak butuh waktu lama untuk kembali menjebol gawang tim tamu.

Arema FC sukses menggandakan keunggulannya di menit ke-34 lewat gol Dalberto. Singo Edan terlihat semakin percaya diri. Mereka pun unggul sementara atas PSBS Biak di babak pertama dengan skor 2-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/28/11/1660769/media-asing-john-herdman-sepakat-latih-timnas-indonesia-digaji-rp670-juta-per-bulan-rqw.jpg
Media Asing: John Herdman Sepakat Latih Timnas Indonesia, Digaji Rp670 Juta Per Bulan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/pelatih_arsenal_mikel_arteta.jpg
Cedera Bek Arsenal Bertambah, Arteta Dipaksa Putar Otak di Jalur Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement