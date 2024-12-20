Hasil Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Liga 1 2024-2025: Menang 2-1, Bajul Ijo Makin Nyaman di Puncak Klasemen

SURABAYA – Persebaya Surabaya makin nyaman di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025 usai menang atas Borneo FC, pada Jumat (20/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadio Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo itu tepatnya menang dengan skor 2-1.

Dua gol Persebaya dipersembahkan oleh brace Francisco Rivera pada menit 16’ dan 29’. Sedangkan Borneo membalas via Ronaldo di menit 32.

Kemenangan itu membuat Persebaya semakin kukuh di puncak klasemen Liga 1 2024-2025 dengan 37 poin. Sementara itu, Borneo FC berada di peringkat ketiga dengan 26 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya dan Borneo FC menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Kedua tim seperti ingin segera dapat unggul satu sama lainnya dalam laga itu.

Skuad Bajul Ijo berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Francisco Rivera mampu menjebol gawang yang dikawal Nadeo Argawinata pada menit ke-16.

Tim asuhan Paul Munster semakin nyaman memainkan laga itu. Terbukti, mereka bisa menambah pundi-pundi golnya lewat Francisco Riveri pada menit ke-29.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- tidak mau dipermalukan dalam laga itu. Pasalnya, Ronaldo Rodrigues mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-32.

Borneo FC harus menelan pil pahit menjelang akhir babak pertama karena Nadeo Argawinata diganjar kartu merah. Sampai menit akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi, Persebaya sementara unggul 2-1 atas Borneo FC.