Hasil Madura United vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Kalah 1-2, Serdadu Tridatu Dipermalukan Tim Juru Kunci

BANGKALAN – Bali United baru saja dipermalukan oleh tim juru kunci, Madura United di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (20/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawat Timur, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya tumbang dengan skor 1-2.

Berstatus tim tamu, Bali United tampil buruk dan baru bisa mencetak gol ketika laga sudah memasuki menit 83’ via Jean Befolo. Sementara Madura United sudah unggul sejak gol Luiz Marcelo di menit ke-5’ dan menit 81’ berkat tendangan penaltinya.

Bagi Madura United, hasil itu menjadi kemenangan kedua mereka di Liga 1 musim ini. Namun, Madura United tetap berada di dasar klasemen alias peringkat 18 dengan 9 poin.

Sedangkan Bali United tertahan di posisi kelima dengan 24 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United berhasil unggul cepat atas Bali United pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Lulinha mampu menjebol gawang Adilson Maringa pada menit ke-5.

Skuad Serdadu Tridatu- julukan Bali United- bermain lebih menekan semenjak tertinggal. Sebab, mereka ingin segera mencetak gol penyama ke gawang Madura United.

Kedua tim menciptakan beberapa peluang dalam laga itu. Akan tetapi, sampai akhir laga tidak ada tambahan gol dan sementara Madura United masih unggul 1-0 atas Bali United.

Tim tuan rumah dan Bali United bermain cukup berimbang pada babak pertama. Sebab, penguasaan Madura United 56 persen, sedangkan tin lawan 46 persen.