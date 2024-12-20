Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Kalah 1-2, Serdadu Tridatu Dipermalukan Tim Juru Kunci

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |17:35 WIB
Hasil Madura United vs Bali United di Liga 1 2024-2025: Kalah 1-2, Serdadu Tridatu Dipermalukan Tim Juru Kunci
Madura United menang 2-1 atas Bali United di Liga 1 2024-2025. (Foto: X/MaduraUnitedFC)
A
A
A

BANGKALAN Bali United baru saja dipermalukan oleh tim juru kunci, Madura United di pekan ke-16 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (20/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawat Timur, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya tumbang dengan skor 1-2.

Berstatus tim tamu, Bali United tampil buruk dan baru bisa mencetak gol ketika laga sudah memasuki menit 83’ via Jean Befolo. Sementara Madura United sudah unggul sejak gol Luiz Marcelo di menit ke-5’ dan menit 81’ berkat tendangan penaltinya.

Bagi Madura United, hasil itu menjadi kemenangan kedua mereka di Liga 1 musim ini. Namun, Madura United tetap berada di dasar klasemen alias peringkat 18 dengan 9 poin.

Sedangkan Bali United tertahan di posisi kelima dengan 24 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madura United berhasil unggul cepat atas Bali United pada awal babak pertama. Kepastian itu setelah Lulinha mampu menjebol gawang Adilson Maringa pada menit ke-5.

Skuad Serdadu Tridatu- julukan Bali United- bermain lebih menekan semenjak tertinggal. Sebab, mereka ingin segera mencetak gol penyama ke gawang Madura United.

Madura United vs Bali United

Kedua tim menciptakan beberapa peluang dalam laga itu. Akan tetapi, sampai akhir laga tidak ada tambahan gol dan sementara Madura United masih unggul 1-0 atas Bali United.

Tim tuan rumah dan Bali United bermain cukup berimbang pada babak pertama. Sebab, penguasaan Madura United 56 persen, sedangkan tin lawan 46 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/11/1660513/nonton-derbi-afrika-paling-bergengsi-totalenergies-africa-cup-of-nations-di-vision-kyq.webp
Nonton Derbi Afrika Paling Bergengsi, TotalEnergies Africa Cup of Nations di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/27/persik_kediri.jpg
Sengit! Persik Kediri Menang Tipis atas Persis Solo di Super League 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement