HOME BOLA LIGA ITALIA

Alasan Pelatih Venezia FC Pilih Jay Idzes Gantikan Bek Andalan Michael Svoboda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |11:38 WIB
Alasan Pelatih Venezia FC Pilih Jay Idzes Gantikan Bek Andalan Michael Svoboda
Jay Idzes tumbuh sebagai bek andalan Venezia FC. (Foto: Instagram/@jayidzes)
A
A
A

ALASAN pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco, memilih Jay Idzes menggantikan bek andalan Michael Svoboda akan diulas Okezone. Eusebio Di Francesco mantap memilih kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, untuk menggantikan posisi bek andalannya, Michael Svoboda.

Michael Svoboda yang berasal dari Austria harus absen lama karena mengalami cedera ACL. Sekadar diketahui, cedera ACL merupakan mimpi buruk bagi seluruh atlet. Butuh waktu yang sangat lama untuk pemain dapat benar-benar pulih dari cedera ini.

Michael Svoboda mengalami cedera ACL. (Foto: Instagram/@michaelsvoboda30)

Michael Svoboda mengalami cedera ACL. (Foto: Instagram/@michaelsvoboda30)

Bukan hanya bagi pemain, cedera ACL juga menjadi masalah bagi pelatih apabila yang terkena adalah pemain andalannya. Itulah mengapa, Eusebio Di Francesco selaku pelatih Venezia FC dibuat pusing tujuh keliling karena hilangnya Michael Svoboda.

Bek andalan itu sebelumnya selalu menjadi starter dalam 16 laga I Lagunari -julukan Venezia FC. Eusebio Di Francesco belum sekalipun memainkan laga tanpa adanya Svoboda di barisan pertahanan.

Karena hal ini, nama Jay Idzes pun diplot menggantikan posisi Michael Svoboda. Jika biasanya Jay Idzes menempati posisi bek tengah sebelah kanan atau kiri dalam formasi 3 bek, kali ini bek berusia 24 tahun akan diplot di bagian tengah.

Menurut Eusebio Di Francesco, Jay Idzes adalah pemain yang paling tepat untuk menggantikan posisi Svoboda. Bukan sebatas karena kemampuannya, namun juga karena jiwa kepemimpinannya.

"Sebagai bek tengah, dia adalah pengganti yang ideal buat Svobo. Schingtienne juga bisa melakukannya, dia bekerja dengan keras." kata Eusebio Di Francesco dilansirdari Tuttomercatoweb, Senin (23/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
