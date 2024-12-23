Intip Statistik Apik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Bawa Venezia Menang 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025

INTIP statistik apik kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat bawa Venezia menang 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025. Dalam laga itu, Jay Idzes main penuh selama 90 menit.

Ya, Venezia meraih hasil manis saat menjamu Cagliaridi Stadion Pier Luigi Penzo, Minggu 22 Desember 2024 malam WIB. Venezia sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Jay Idzes sendiri mencatatkan sekali intersepsi sepanjang 90 menit. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan delapan kali melakukan clearance saat tim lawan melakukan serangan.

Soal sentuhan bola, Jay Idzes melakukan sebanyak 20 kali saja. Dia pun punya akurasi umpan ke rekan setimnya, yakni mencapai 70 persen.