Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Intip Statistik Apik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Bawa Venezia Menang 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |10:47 WIB
Intip Statistik Apik Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes saat Bawa Venezia Menang 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

INTIP statistik apik kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, saat bawa Venezia menang 2-1 atas Cagliari di Liga Italia 2024-2025. Dalam laga itu, Jay Idzes main penuh selama 90 menit.

Ya, Venezia meraih hasil manis saat menjamu Cagliaridi Stadion Pier Luigi Penzo, Minggu 22 Desember 2024 malam WIB. Venezia sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Jay Idzes

Jay Idzes sendiri mencatatkan sekali intersepsi sepanjang 90 menit. Tidak hanya itu, dia juga mencatatkan delapan kali melakukan clearance saat tim lawan melakukan serangan.

Soal sentuhan bola, Jay Idzes melakukan sebanyak 20 kali saja. Dia pun punya akurasi umpan ke rekan setimnya, yakni mencapai 70 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/beckham_putra_nugraha_depan_bertekad_membawa_per.jpg
3 Bintang Timnas Indonesia Menghilang dari Sesi Latihan Persib jelang Vs Persik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement