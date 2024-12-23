2 Pemain Senior Timnas Indonesia yang Gagal Tampil Memukau di Piala AFF 2024, Nomor 1 Gagal Jadi Pencetak Gol

Dua pemain senior Timnas Indonesia gagal bersinar di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

BERIKUT dua pemain senior Timnas Indonesia yang gagal tampil memukai di Piala AFF 2024. Salah satunya gagal mencatatkan namanya sebagai pencetak gol.

Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Skuad Garuda mengakhiri perjalanan dengan menempati posisi tiga Grup B dengan nilai empat dari empat laga.

Kegagalan itu cukup disesalkan kendati Timnas Indonesia tampil dengan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun. Hanya dua orang yang lebih senior dari rekan-rekan setimnya.

Sayangnya, kedua pemain itu malah gagal tampil memukau di Piala AFF 2024. Padahal, keduanya sempat diproyeksikan untuk membimbing adiknya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pemain Senior Timnas Indonesia yang Gagal Tampil Memukau di Piala AFF 2024

2. Pratama Arhan





Pemain satu ini awalnya dianggap akan bersinar karena relatif tak punya pesaing di pos bek kiri. Sayangnya, Arhan bisa dikatakan melempem sepanjang turnamen.

Pemain yang akan dilepas Suwon FC itu cuma mencatat satu assist! Memang, lemparan ke dalam Arhan masih berbuah dua gol tetapi kontribusinya hanya sampai di sana.