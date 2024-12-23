Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Atalanta vs Empoli 3-2, hingga Venezia vs Cagliari 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:33 WIB
Hasil Liga Italia 2024-2025 Semalam: Atalanta vs Empoli 3-2, hingga Venezia vs Cagliari 2-1!
Jay Idzes kala membela Venezia. (Foto: Venezia)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya AS Roma vs Parma yang berakhir 5-0, Atalanta vs Empoli 3-2, hingga Venezia vs Cagliari yang rampung dengan skor 2-1.

Ya, ajang Liga Italia 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada 4 pertandingan yang digelar dalam laga pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025.

Paulo Dybala

Salah satu pertandingan mempertemukan AS Roma vs Parma. Laga ini digelar di Stadio Olimpico, Roma, pada Minggu 22 Desember 2024 malam WIB.

AS Roma pesta gol dalam laga ini. Paulo Dybala pun bersinar dalam laga ini karena bisa mencetak brace alias 2 gol. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-8 lewat tendangan penalti. Kemudian, Dybala menjebol gawang Parma lagi pada menit ke-51.

Sementara itu, tiga gol lainnya dicetak oleh Alexis Saelemekers (13’), Leandro Paredes (74’ P), dan Artem Dovbyk (83’). Hasil ini membuat AS Roma bertengger di posisi ke-10 pada klasemen sementara Liga Italia 2024-2025 dengan 19 poin.

Hasil manis juga diraih Venezia yang turut diperkuat bintang Timnas Indonesia, Jay Idzes. Berlaga di Stadion Pier Luigi Penzo, pada Minggu 22 Desember 2024 malam WIB, Venezia menang dengan skor 2-1.

Gol Venezia dicetak oleh Francesco Zampano (38’) dan Marin Sverko (67’). Sementara itu, Cagliari hanya bisa membalas 1 gol via aksi Leandro Pavelotti (76’).

Halaman:
1 2
      
