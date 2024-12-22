Dalih Shin Tae-yong Usai Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala AFF 2024: Kalau Pemain Senior Saya Pastikan Juara

Shin Tae-yong berdalih bisa bawa Timnas Indonesia juara jika turun dengan pemain senior di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berdalih akan membawa anak asuhnya juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 andai menggunakan pemain-pemain senior. Sayangnya, Skuad Garuda harus tersingkir di fase grup turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Timnas Indonesia dipastikan tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Hal itu didapat setelah Skuad Garuda ditekuk Timnas Filipina 0-1 di laga terakhir Grup B.

Pertandingan itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Dalam laga tersebut, Tim Merah Putih bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-43.

Sebab, Muhammad Ferarri diusir keluar oleh wasit karena kedapatan menyikut pemain lawan. Timnas Indonesia yang berjuang keras tak mampu mencetak gol hingga akhir pertandingan.

Sedangkan, Timnas Filipina yang unggul jumlah pemain mendapatkan penalti pada menit ke-63. Bjorn Martin Kristensen yang maju sebagai algojo berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik.

Usai pertandingan, Shin menilai kegagalan timnya dikarenakan perbedaan komposisi pemain. Diketahui, tak seperti tim lain, Indonesia saat ini membawa mayoritas pemain muda.

Hal ini disebabkan karena padatnya jadwal klub para pemain senior serta turnamen yang tak masuk dalam kalender FIFA. Pelatih asal Korea Selatan itu menjamin Timnas Indonesia bisa juara bila membawa tim senior.