HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih FC Copenhagen Bongkar Penyebab Kevin Diks Dkk Kalah dari Rapid Wien

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |01:18 WIB
Pelatih FC Copenhagen Bongkar Penyebab Kevin Diks Dkk Kalah dari Rapid Wien
Kevin Diks dan kawan-kawan kalah dari Rapid Wien 0-3 (Foto: FC Copenhagen/Gaston Szerman)
A
A
A

PELATIH FC Copenhagen, Jacob Neestrup, mengungkap penyebab Kevin Diks dan kolega kalah dari Rapid Wien di Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Iamenyoroti kurangnya kualitas pertahanan saat mengantisipasi tendangan sudut lawan.

FC Copenhagen dipermalukan Rapid Wina 0-3 di laga keenam Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Allianz Stadion, Wina, Austria, Jumat 20 Desember 2024 dini hari WIB.

Kevin Diks mencetak gol kemenangan di laga Dinamo Minsk vs FC Copenhagen (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)

Tiga gol untuk tim tuan rumah dicatat oleh Dion Drena Beljo (45+2') dan Nikolaus Wurmbrand (51', 64'). Dua dari tiga gol untuk Rapid Wien tercipta lewat skema tendangan sudut.

Neestrup mengatakan, kesalahan antisipasi tendangan sudut lawan menjadi kekurangan FC Copenhagen. Ia mengakui, The Lions adalah tim terburuk saat mengantisipasi tendangan sudut lawan di Liga Denmark.

"Ini adalah situasi permainan yang sangat penting bagi FC Copenhagen saat ini, terutama tendangan sudut, di mana kami belum mencetak gol, dan terutama saat bertahan, di mana kami adalah tim terburuk di Liga Super (Liga Denmark)," kata Neestrup dikutip dari Bold DK, Minggu (22/12/2024).

Pria asal Denmark itu mengatakan, akan memperbaiki permasalahan ini saat FC Copenhagen menjalani jeda kompetisi. Diketahui, Liga Denmark akan berhenti sementara hingga Januari 2025.

