HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Pelatih Moncongbulo FC Usai Menang Sempurna 4-0 atas Cosmo JNE FC di Pekan Perdana Pro Futsal League Indonesia 2024-2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |23:55 WIB
Kata-Kata Pelatih Moncongbulo FC Usai Menang Sempurna 4-0 atas Cosmo JNE FC di Pekan Perdana Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
Laga Cosmo JNE FC vs Moncongbulo FC. (Foto: Instagram/@pfl.indonesia)
A
A
A

KATA-kata pelatih Moncongbulo FC usai menang sempurna 4-0 atas Cosmo JNE FC di pekan perdana Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Sang pelatih, Azhar Rahman, ogah terlena.

Azhar memastikan akan tetap menjaga fokus timnya ke laga berikutnya. Hal ini dilakukan agar Moncongbulo FC bisa melanjutkan catatan positif ini.

Cosmo JNE vs Moncongbulo FC

"Ini poin penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga semoga di pertandingan selanjutnya kita tetap berikan yang terbaik seperti ini konsisten," ucap Azhar, dilansir dari keterangan pers yang diterima Okezone, Sabtu (21/12/2024).

Azhar pun membeberkan kunci keberhasilannya timnya berpesta gol ke gawang Cosmo JNE FC. Dia menyebut hasil manis ini didapat karena mempelajari Cosmo dari pertemuan sebelumnya.

"Kuncinya yang kita sudah analisa dan evaluasi satu persatu pemain Cosmo dan Alhamdulillah tidak ada kebobolan di pertandingan ini," jelasnya.

Ya, tim asuhan Azhar Rahman itu menghancurkan perlawanan sengit Cosmo JNE FC dengan skor telak 4-0. Laga itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024).

Sejak peluit awal berbunyi, Moncongbulo FC mengambil inisiatif menyerang. Serangan cepat yang mereka bangun membuat lini pertahanan Cosmo JNE FC kelimpungan.

Halaman:
1 2
      
