Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024: Pesta Gol 5-0, Golden Star Warriors ke Semifinal sebagai Juara Grup B!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |22:03 WIB
Hasil Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024: Pesta Gol 5-0, Golden Star Warriors ke Semifinal sebagai Juara Grup B!
Para pemain Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
A
A
A

HASIL Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- sukses melesat ke babak semifinal sebagai juara Grup B.

Kepastian itu didapat usai Vietnam pesta gol ke gawang Myanmar di laga terakhir Grup B. Berlaga di Viet Tri Stadium, Sabtu (21/12/2024) malam WIB, Vietnam menang 5-0.

Timnas Vietnam

Hasil ini praktis membuat Vietnam melaju ke semifinal dengan status juara Grup B. Tim arahan Kim Sang Sik itu menjadi juara grup dengan mengemas 10 poin dari hasil tiga kemenangan dan satu imbang dari empat laga yang dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam nyaris cetak gol cepat di menit ke-3 lewat tendangan Rafaelson yang masih melenceng. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu ke gawang Myanmar.

Rafaelson kembali mengancam gawang Myanmar di menit ke-15 lewat tandukannya yang masih melenceng tipis. Kendati tampil dominan, Vietnam masih belum mampu mencetak gol keiunggulannya hingga laga memasuki menit ke-30.

Di menit ke-39, Vietnam kembali mendapat peluang emas lewat tendangan bebas Nguyen Quang Hai yang masih membentur tiang. Hingga akhir babak pertama, tak ada peluang yang sukses dikonversi gol oleh pemain The Golden Star Warriors. Kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660585/sikat-vietnam-timnas-futsal-indonesia-lolos-final-piala-aff-futsal-u19-2025-qbl.jpg
Sikat Vietnam, Timnas Futsal Indonesia Lolos Final Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/05/selebrasi_ole_romeny_3.jpeg
Efek Timnas Indonesia Gila-gilaan! Ole Romeny Kaget Followers Instagram Meledak Jadi 2,3 Juta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement