Hasil Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024: Pesta Gol 5-0, Golden Star Warriors ke Semifinal sebagai Juara Grup B!

HASIL Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024 sudah diketahui. Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- sukses melesat ke babak semifinal sebagai juara Grup B.

Kepastian itu didapat usai Vietnam pesta gol ke gawang Myanmar di laga terakhir Grup B. Berlaga di Viet Tri Stadium, Sabtu (21/12/2024) malam WIB, Vietnam menang 5-0.

Hasil ini praktis membuat Vietnam melaju ke semifinal dengan status juara Grup B. Tim arahan Kim Sang Sik itu menjadi juara grup dengan mengemas 10 poin dari hasil tiga kemenangan dan satu imbang dari empat laga yang dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Vietnam nyaris cetak gol cepat di menit ke-3 lewat tendangan Rafaelson yang masih melenceng. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu ke gawang Myanmar.

Rafaelson kembali mengancam gawang Myanmar di menit ke-15 lewat tandukannya yang masih melenceng tipis. Kendati tampil dominan, Vietnam masih belum mampu mencetak gol keiunggulannya hingga laga memasuki menit ke-30.

Di menit ke-39, Vietnam kembali mendapat peluang emas lewat tendangan bebas Nguyen Quang Hai yang masih membentur tiang. Hingga akhir babak pertama, tak ada peluang yang sukses dikonversi gol oleh pemain The Golden Star Warriors. Kedua tim bermain imbang tanpa gol.