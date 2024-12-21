Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Sama Kuat, Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3!

HASIL Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Duel Pangsuma FC vs Blacksteel Papua pun berakhir imbang 3-3.

Ya, laga sengit tersaji di pekan pertama Pro Futsal League Indonesia 2024-2025. Pertandingan itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Sabtu (21/12/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Blacksteel Papua langsung tancap gas melancarkan serangan masif ke pertahanan Pangsuma FC. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil mencetak gol.

Adalah Vinicius yang mampu merobek gawang Pangsuma FC. Setelah gol itu, Blacksteel Papua masih memegang kendali permainan di babak pertama.

Mereka akhirnya sukses menambah keunggulan lewat gol Adityas Priambudi. Tertinggal dua gol, Pangsuma FC mencoba keluar dari tekanan.

Serangan beruntun dilancarkan anak asuh Wahyudin. Hasilnya manis, Pangsuma FC berhasil menyamakan kedudukan lewat dua gol dari Felipe.

Pangsuma FC yang dalam kepercayaan diri tinggi kembali menambah gol. Felipe yang tampil impresif berhasil membawa Pangsuma FC membalikkan keadaan.Pada akhirnya, pertarungan sengit antara kedua tim berakhir untuk keunggulan Pangsuma FC atas Blacksteel Papua 3-2 di babak pertama.