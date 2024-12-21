Malam Hari Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB ini bisa disaksikan di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial di matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Skuad Garuda pun wajib menang dalam menjamu Filipina jika ingin memperbesar kans lolos ke semifinal.

Pasalnya kini, Timnas Indonesia sendiri masih duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Tetapi, Timnas Indonesia dipepet ketat Myanmar saat ini di klasemen. Duduk di posisi ketiga, Myanmar mengemas poin sama dan mencatatkan selisih poin sama dengan skuad Garuda, yakni 4 angka.

Bukan hanya Timnas Indonesia dan Myanmar yang masih punya kans lolos ke semifinal. Ada juga Timnas Vietnam yang kini menempati puncak klasemen dengan 7 poin, serta Filipina dengan 3 poin di urutan keempat.

Menjelang laga krusial tersebut, striker Timnas Indonesia, Hokky Caraka, mengatakan mental skuad Garuda dalam kondisi positif. Pemain PSS Sleman itu menegaskan, Skuad Garuda akan berupaya keras menjawab keraguan.

"Dari segi mentalitas, kita para pemain terus berpacu. Kami bisa mengimbangi Vietnam dan hanya kebobolan satu di menit akhir," ujar Hokky dalam konferensi pers menjelang pertandingan, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).