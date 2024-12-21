Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Laga krusial penentu langkah skuad Garuda lolos semifinal Piala AFF 2024 itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan berlanjut hari ini. Pasukan Shin Tae-yong akan menjamu Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Laga matchday terakhir Grup B ini jadi krusial untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, hasil dalam laga ini menentukan nasib skuad Garuda untuk lolos ke babak semifinal. Kini, Timnas Indonesia sendiri masih duduk di urutan kedua pada klasemen sementara Grup B dengan 4 poin.

Tetapi, Timnas Indonesia dipepet ketat Myanmar saat ini di klasemen. Duduk di posisi ketiga, Myanmar mengemas poin sama dan mencatatkan selisih poin sama dengan skuad Garuda, yakni 4 angka.

Bukan hanya Timnas Indonesia dan Myanmar yang masih punya kans lolos ke semifinal. Ada juga Timnas Vietnam yang kini menempati puncak klasemen dengan 7 poin, serta Filipina dengan 3 poin di urutan keempat.

Dengan persaingan ketat itu, kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin melenggang ke semifinal Piala AFF 2024. Tetapi, skuad Garuda tetap perlu waspada karena Filipina baru saja tampil tangguh di Grup B dengan menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1.

Menjelang pertandingan itu, Timnas Indonesia menjadi sorotan karena disebut kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka (open play). Memang, empat gol dari Timnas Indonesia di antaranya berbuah dari lemparan ke dalam Pratama Arhan dan tendangan sudut.