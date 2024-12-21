Jadwal Siaran Langsung Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024, Live di iNews Malam Ini!

JADWAL siaran langsung Timnas Vietnam vs Myanmar di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang akan digelar di My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam, pada Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB ini akan disiarkan live di iNews.

Ya, laga panas akan tersaji di Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Ada Vietnam yang akan menjamu Myanmar pada matchday terakhir.

Pertandingan ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Pasalnya, Vietnam juga belum aman untuk lolos ke smeifinal, meski ada di puncak klasemen saat ini.

Vietnam memimpin klasemen Grup B dengan taihan tujuh poin dari tiga pertandingan. Dengan meraih dua kemenangan dan satu imbang, The Golden Star Warriors berada di atas angin.

BACA JUGA: Timnas Indonesia Diminta Menang Besar Lawan Filipina demi Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Vietnam hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke semifinal. Namun, Vietnam tentu tak ingin mengambil risiko dan akan bermain habis-habisan untuk mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Di sisi lain, Myanmar kini berada di posisi ketiga dengan empat poin dari tiga laga. Meski terpaut tiga poin dari Vietnam, peluang untuk lolos masih terbuka lebar.

Dengan catatan, Myanmar harus mengalahkan Vietnam dengan selisih gol yang cukup besar. Di sisi lain, mereka berharap Filipina mampu menahan atau mengalahkan Timnas Indonesia di laga lainnya.