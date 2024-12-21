Timnas Indonesia Diminta Menang Besar Lawan Filipina demi Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Timnas Indonesia diminta menang besar atas Timnas Filipina agar menjamin lolos semifinal AMEC 2024 (Foto: PSSI)

JAKARTA – Timnas Indonesia diminta menang besar lawan Timnas Filipina agar lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dengan begitu, Skuad Garuda bisa terhindar dari malapetaka di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina itu merupakan matchday lima Grup B Piala AFF 2024. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Ketua Sepakbola Indonesia Juara (SIJ) Hendri Satrio berpesan agar pelatih Shin Tae-yong mengeluarkan strategi baru dalam pertandingan nanti. Tujuannya agar Timnas Indonesia dapat mengamankan tiga poin dalam laga krusial tersebut.

"Indonesia harus menang besar, kalau mau aman ya lebih dari 1-0, dan harus ketemu strategi baru tak hanya mengandalkan lemparan ke dalamnya (Pratama) Arhan atau Robi Darwis," kata Hensat -sapaan akrabnya- dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Pria yang juga pengamat politik itu memprediksi Pratama Arhan dan kolega akan mendapatkan perlawanan ketat dari Filipina karena dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sudah kompak. Ia memberikan masukan agar Timnas Indonesia memasang penyerang murni yang memiliki insting tajam.

"Pekerjaan rumah besar memang buat para striker kita harus (punya) killer instinct yang lebih tajam dibandingkan selama ini,” kata Hensat.