HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |12:09 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Filipina di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Vision+ (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga penentuan melawan Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21/12/2024). Streaming Indonesia vs Filipina dengan klik di sini

Pertandingan ini sangat krusial, mengingat hasilnya akan menentukan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Shin Tae-yong dipastikan akan mempersiapkan strategi terbaik untuk mengamankan kemenangan, termasuk memperkuat lini pertahanan dan memaksimalkan efektivitas serangan.

Susunan pemain Timnas Indonesia

Pada laga perdana, Timnas Indonesia tampil gemilang dengan menundukkan tuan rumah Myanmar lewat kemenangan tipis 1-0. Namun, di pertandingan kedua saat menjamu Laos, laga berlangsung dramatis dan berakhir dengan skor imbang 3-3.

Memasuki matchday ketiga, perjuangan Indonesia harus terhenti sementara setelah kalah tipis 0-1 di kandang Vietnam. Ayo dukung perjuangan Timnas Indonesia di laga penentuan melawan Filipina. Simak jadwal pertandingannya di bawah ini:

Hari/tanggal: Sabtu, 21 Desember 2024

Pukul: 19:00 WIB

Channel: Sportstars 2

Nonton dengan klik di sini

