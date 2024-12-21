Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Filipina di AMEC 2024

Simak jadwal dan link live streaming Vision+ untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Filipina dalam laga penting yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024). Pertandingan ini bisa Anda saksikan secara langsung dengan streaming di Vision+. Klik di sini untuk menonton.

Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Skuad Garuda untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan strategi optimal untuk mendominasi permainan, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan efektivitas serangan.

Timnas Indonesia tetap bersemangat untuk kembali bangkit dan membuktikan diri. Simak jadwal pertandingannya di bawah ini:

Hari/tanggal: Sabtu, 21 Desember 2024

Pukul: 19:00 WIB

Channel: Sportstars 2

Nonton dengan klik di sini.