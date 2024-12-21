Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Filipina di AMEC 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |11:56 WIB
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Timnas Indonesia vs Filipina di AMEC 2024
Simak jadwal dan link live streaming Vision+ untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala AMEC 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Filipina dalam laga penting yang akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (21/12/2024). Pertandingan ini bisa Anda saksikan secara langsung dengan streaming di Vision+. Klik di sini untuk menonton. 

Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi Skuad Garuda untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan menerapkan strategi optimal untuk mendominasi permainan, memperkuat pertahanan, dan meningkatkan efektivitas serangan.

Logo Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 (Foto: ASEAN United)

Timnas Indonesia tetap bersemangat untuk kembali bangkit dan membuktikan diri. Simak jadwal pertandingannya di bawah ini:

Hari/tanggal: Sabtu, 21 Desember 2024

Pukul: 19:00 WIB

Channel: Sportstars 2

Nonton dengan klik di sini

