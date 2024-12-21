Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Shin Tae-yong Beber Persiapan Timnas Indonesia Hadapi Filipina

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |09:20 WIB
Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Shin Tae-yong Beber Persiapan Timnas Indonesia Hadapi Filipina
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan persiapan timnya jelang hadapi Filipina (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan persiapan timnya menjelang bersua dengan Timnas Filipina di matchday lima Grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ia mengatakan, pemulihan dan pematangan taktik menjadi fokus utama selama jeda.

Timnas Indonesia akan bersua dengan Filipina di laga terakhir Grup B turnamen yang dulu bernama Piala AFF. Pertandingan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia berlatih di Solo jelang hadapi Filipina (Foto: PSSI)

Skuad Garuda memiliki waktu istirahat yang lebih panjang dari Filipina menjelang pertandingan itu. Sebab, Rafael Struick dan kolega terakhir kali bermain saat kalah dari Timnas Vietnam pada 15 Desember 2024

Sedangkan, Filipina baru menahan imbang Vietnam 1-1 pada 18 Desember 2024. Waktu istirahat yang lebih panjang tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia.

Shin mengungkapkan, timnya fokus pemulihan dan latihan taktik selama jeda tersebut. Setelah diberi waktu libur, Tim Merah Putih melangsungkan latihan sejak tiga hari yang lalu.

"Memang setelah laga Vietnam. Fokus kami ada di recovery (pemulihan). Untung ada waktu lima hari waktu istirahat,” ungkap Shin dalam konferensi pers, Sabtu (21/12/2024).

Halaman:
1 2
      
