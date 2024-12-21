Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Takut Kena Omel Shin Tae-yong ketimbang sang Istri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:11 WIB
Kisah Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Takut Kena Omel Shin Tae-yong ketimbang sang Istri
Ketegasan Shin Tae-yong (kiri) bikin Ragnar Oratmangoen ketakutan. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

KISAH Ragnar Oratmangoen menarik untuk diulas. Sebab, penyerang Timnas Indonesia itu mengaku lebih takut kena omel Shin Tae-yong ketimbang sang istri.

Hal itu diungkapkan Ragnar Oratmangoen dalam sesi wawancara bersama awak media yang diunggah di channel YouTube SkorID. Dalam sesi tersebut, pemain FCV Dender ini mendapat dua pilihan yang harus dijawab dengan cepat.

Ragnar Oratmangoen (kanan) lebih takut diomeli Shin Tae-yong ketimbang sang istri. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Ragnar Oratmangoen (kanan) lebih takut diomeli Shin Tae-yong ketimbang sang istri. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Dalam satu momen, Ragnar Oratmangoen mendapat pertanyaan terkait lebih baik diomeli Shin Tae-yong atau sang istri. Namun, secara mengejutkan, eks pemain Fortuna Sittard itu memilih lebih baik diomeli sang istri.

“(Lebih baik) dimarahi pasangan saya, oleh istri saya (dibanding oleh Shin Tae-yong),” kata Ragnar Oratmangoen.

Hal itu dinilai wajar mengingat Shin Tae-yong yang merupakan pelatihnya di Timnas Indonesia dikenal sangat tegas. Meski memiliki pembawaan yang santai dan suka membaur bersama pemain, pelatih asal Korea Selatan itu juga tak segan memarahi dan menindak para pemainnya yang berulah.

Salah satunya diungkapkan kitman Timnas Indonesia, Muhni. Dalam salah satu wawancara, ia memberitah bagaimana saat Shin Tae-yong memarahi para pemain Timnas Indonesia saat melawat ke Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

