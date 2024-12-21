Harapan Kurnia Meiga untuk Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Harus Tetap Optimis!

JAKARTA - Kurnia Meiga mempunyai harapan tinggi terhadap Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ia meyakini Skuad Garuda bisa melangkah lebih jauh di putaran tiga.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Merah Putih tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen setelah enam pertandingan. Pasukan Shin Tae-yong berhasil mengemas enam poin dengan rincian satu kemenangan, tiga kali imbang, dan dua kali kalah.

Empat pertandingan tersisa bagi Timnas Indonesia di fase tersebut. Maarten Paes dan kawan-kawan masih mempunyai kans untuk lolos ke Piala Dunia sebagai dua tim teratas di akhir klasemen, atau lewat putaran keempat kualifikasi.

Meiga berharap langkah Timnas Indonesia selalu diiringi kesuksesan. Mantan kiper Arema FC itu juga mengingatkan juniornya untuk tidak mudah puas.

"Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kita ingin Timnas Indonesia terbang tinggi. Semoga tidak cepat puas dengan hasil kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menang 2-0 lawan Arab Saudi," kata Meiga di Jakarta, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).