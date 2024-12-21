Sudah Rindu, Pelatih Harap PSS Sleman Segera Kembali ke Stadion Maguwoharjo

PELATIH PSS Sleman, Mazola Junior, berharap timnya bisa segera kembali bermain di kandang kebanggaan mereka, Stadion Maguwoharjo. Ia mengatakan, dukungan langsung dari suporter bisa menjadi tambahan semangat bagi Super Elang Jawa.

PSS Sleman untuk sementara ini masih menumpang Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena Stadion Maguwoharjo masih dalam tahap renovasi.

Namun demikian, Mazola nampaknya sudah mulai rindu dengan Maguwoharjo. Pelatih asal Brasil itu mengaku ingin segera kembali mengawal timnya di stadion berkapasitas 31 ribu penonton itu.

“Sayang belum siap. Sebagai pelatih saya sangat senang dengan adanya dukungan suporter PSS sebagai pemain ke-12 yang memberikan dukungan kami secara langsung di pertandingan,” kata Mazola dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Sabtu (21/12/2024).

Pria berusia 59 tahun itu mengungkapkan pentingnya dukungan langsung dari suporter di kandang. Ia mengakui, bermain di kandang sendiri akan membuat Hokky Caraka dan kawan-kawan lebih kuat saat bertanding.

“Dengan tidak adanya dukungan langsung dari suporter di stadion tentunya saya merasakan ada sesuatu yang hilang di pertandingan tersebut. Pastinya tim PSS menjadi lebih kuat jika kehadiran suporter hadir di stadion,” ujar Mazola.