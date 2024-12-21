Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sudah Rindu, Pelatih Harap PSS Sleman Segera Kembali ke Stadion Maguwoharjo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |04:36 WIB
Sudah Rindu, Pelatih Harap PSS Sleman Segera Kembali ke Stadion Maguwoharjo
PSS Sleman sudah rindu bermain di Stadion Maguwoharjo (Foto: Instagram/@sleman.football_fans)
A
A
A

PELATIH PSS Sleman, Mazola Junior, berharap timnya bisa segera kembali bermain di kandang kebanggaan mereka, Stadion Maguwoharjo. Ia mengatakan, dukungan langsung dari suporter bisa menjadi tambahan semangat bagi Super Elang Jawa.

PSS Sleman untuk sementara ini masih menumpang Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Hal itu disebabkan karena Stadion Maguwoharjo masih dalam tahap renovasi.

PSS Sleman

Namun demikian, Mazola nampaknya sudah mulai rindu dengan Maguwoharjo. Pelatih asal Brasil itu mengaku ingin segera kembali mengawal timnya di stadion berkapasitas 31 ribu penonton itu.

“Sayang belum siap. Sebagai pelatih saya sangat senang dengan adanya dukungan suporter PSS sebagai pemain ke-12 yang memberikan dukungan kami secara langsung di pertandingan,” kata Mazola dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Sabtu (21/12/2024).

Pria berusia 59 tahun itu mengungkapkan pentingnya dukungan langsung dari suporter di kandang. Ia mengakui, bermain di kandang sendiri akan membuat Hokky Caraka dan kawan-kawan lebih kuat saat bertanding.

“Dengan tidak adanya dukungan langsung dari suporter di stadion tentunya saya merasakan ada sesuatu yang hilang di pertandingan tersebut. Pastinya tim PSS menjadi lebih kuat jika kehadiran suporter hadir di stadion,” ujar Mazola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/27/50/1660549/fury-redemption-hadir-di-rcti-11-laga-panas-bertema-kebangkitan-di-akhir-tahun-wrn.webp
FURY REDEMPTION Hadir di RCTI+, 11 Laga Panas Bertema Kebangkitan di Akhir Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman_1.jpg
John Herdman Latih Timnas Indonesia, PSSI Dapat Peringatan Keras!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement