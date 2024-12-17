Hasil PSS Sleman vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Super Elja Menang Tipis 2-1!

HASIL PSS Sleman vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Super Elja -julukan PSS Sleman- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga bertajuk Derby Jawa Tengah itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (17/12/2024) malam WIB. Dua gol PSS Sleman dicetak oleh Gustavo Tocantins (63’ P) dan Nicolao Dumitru (76’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman bermain agresif di babak pertama. Sebab, mereka langsung berusaha menekan pertahanan PSIS Semarang agar dapat mencetak gol cepat dalam laga itu.

Memasuki pertengahan babak pertama, PSS mampu menciptakan sejumlah peluang. Akan tetapi, pertahanan kedua tim masih cukup rapat satu sama lainnya.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara itu, PSS dan PSIS harus puas sementara waktu bermain dengan skor 0-0.

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- memegang kendali permainan pada babak pertama atas PSIS. Catatan persentasenya penguasaan bola 58 persen berbanding dengan 42 persen.