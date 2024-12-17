Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Super Elja Menang Tipis 2-1!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |21:08 WIB
Hasil PSS Sleman vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025: Super Elja Menang Tipis 2-1!
Laga PSS Sleman vs PSIS Semarang. (Foto: PSIS Semarang)
A
A
A

HASIL PSS Sleman vs PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Super Elja -julukan PSS Sleman- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga bertajuk Derby Jawa Tengah itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (17/12/2024) malam WIB. Dua gol PSS Sleman dicetak oleh Gustavo Tocantins (63’ P) dan Nicolao Dumitru (76’).

PSS Sleman vs PSIS Semarang

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman bermain agresif di babak pertama. Sebab, mereka langsung berusaha menekan pertahanan PSIS Semarang agar dapat mencetak gol cepat dalam laga itu.

Memasuki pertengahan babak pertama, PSS mampu menciptakan sejumlah peluang. Akan tetapi, pertahanan kedua tim masih cukup rapat satu sama lainnya.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara itu, PSS dan PSIS harus puas sementara waktu bermain dengan skor 0-0.

Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- memegang kendali permainan pada babak pertama atas PSIS. Catatan persentasenya penguasaan bola 58 persen berbanding dengan 42 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659683/hasil-imbang-lawan-vietnam-jadi-pelajaran-berharga-timnas-u16-indonesia-menuju-laga-kontra-brunei-xfa.webp
Hasil Imbang Lawan Vietnam Jadi Pelajaran Berharga Timnas Futsal U-16 Indonesia Menuju Laga Kontra Brunei
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/01/pelatih_barcelona_hansi_flick_foto_uefa.jpg
Barcelona Darurat Bek! Cedera Christensen Buat Flick Tekan Tombol Transfer Mendesak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement