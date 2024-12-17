Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Juku Eja Ditahan 2-2!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |17:43 WIB
Hasil Malut United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Juku Eja Ditahan 2-2!
Laga Malut United vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

HASIL Malut United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Juku Eja -julukan PSM Makassar- ditahan 2-2.

Duel Malut United vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Selasa (17/12/2024) sore WIB. Gol Malut United dicetak Yance Sayuri (6’) dan Cassio Scheid (45’). Sementara itu, gol PSM tercipta lewat aksi Daisuke Sakai (7’) dan Syahrul Lasinari (21’).

Malut United vs PSM Makassar

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- berhasil membuka keran gol cepat lewat gol Yance Sayuri di menit ke-6. Tapi hanya berselang satu menit, PSM Makassar sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sontekan Daisuke Sakai.

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan. Sampai pada akhirnya, Juku Eja -julukan PSM Makassar- mampu menggandakan keunggulannya atas Malut United menjadi 2-1 lewat gol Syahrul Lasinari di menit ke-21.

Laskar Kie Raha mencoba untuk mengejar ketertinggalanya. Tapi, pasukan Imran Nahumarury itu juga cukup kesulitan karena PSM Makassar acap kali menekan lini pertahanan tuan rumah kendati belum ada tambahan gol hinggal menit ke-35.

Serangan Malut United akhirnya berbuah manis sebelum jeda turun minum, tepatnya menit ke-45. Laskar Kie Raha sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Cassio yang sekaligus membuat mereka imbangi PSM Makassar di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/11/1659043/ranking-fifa-timnas-indonesia-tertinggal-dari-malaysia-tutup-2025-di-posisi-122-cpb.webp
Ranking FIFA Timnas Indonesia Tertinggal dari Malaysia, Tutup 2025 di Posisi 122
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen Ditargetkan Masuk 30 Besar Dunia di 2026 Demi Tiket Olimpiade LA 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement