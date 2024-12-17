Hasil Malut United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025: Sama Kuat, Juku Eja Ditahan 2-2!

HASIL Malut United vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Juku Eja -julukan PSM Makassar- ditahan 2-2.

Duel Malut United vs PSM Makassar digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Selasa (17/12/2024) sore WIB. Gol Malut United dicetak Yance Sayuri (6’) dan Cassio Scheid (45’). Sementara itu, gol PSM tercipta lewat aksi Daisuke Sakai (7’) dan Syahrul Lasinari (21’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laskar Kie Raha -julukan Malut United- berhasil membuka keran gol cepat lewat gol Yance Sayuri di menit ke-6. Tapi hanya berselang satu menit, PSM Makassar sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat sontekan Daisuke Sakai.

Setelah itu, kedua kesebelasan bermain sengit dengan saling jual beli serangan. Sampai pada akhirnya, Juku Eja -julukan PSM Makassar- mampu menggandakan keunggulannya atas Malut United menjadi 2-1 lewat gol Syahrul Lasinari di menit ke-21.

Laskar Kie Raha mencoba untuk mengejar ketertinggalanya. Tapi, pasukan Imran Nahumarury itu juga cukup kesulitan karena PSM Makassar acap kali menekan lini pertahanan tuan rumah kendati belum ada tambahan gol hinggal menit ke-35.

Serangan Malut United akhirnya berbuah manis sebelum jeda turun minum, tepatnya menit ke-45. Laskar Kie Raha sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol Cassio yang sekaligus membuat mereka imbangi PSM Makassar di babak pertama.