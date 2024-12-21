3 Legenda AC Milan yang Puji Penampilan Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders di Serie A, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!

3 legenda AC Milan puji penampilan Tijjani Reijnders di Serie A menarik diulas. Menurut mereka, pemain keturunan Indonesia itu menunjukkan penampilan yang sangat bagus sepanjang memperkuat tim merah hitam.

Hal ini dapat dilihat dari betapa sentralnya peran Tijjani Reijnders di lini tengah AC Milan. Didatangkan dari AZ Alkmaar tanpa ada catatan yang begitu mentereng, Tijjani sukses berkembang menjadi sosok jenderal lapangan tengah yang sangat tangguh.

Bahkan, dapat dibilang kunci permainan Rossoneri kini berada ditangannya. Secara statistik, Tijjani Reijnders juga sukses mengemas 4 gol dan 3 assist di Serie A. Kemudian, di Liga Champions, ia sukses mengemas 3 gol termasuk golnya ke gawang Real Madrid.

Karena penampilan dan perkembangan luar biasa ini, wajar banyak legenda tim yang menyanjung performanya.

Berikut 3 legenda AC Milan puji penampilan Tijjani Reijnders di Serie A:

3. Marco Van Basten





Penyerang legendaris AC Milan, Marco Van Basten, memuji kiprah Tijjani Reijnders di Serie A. Sebagai sesama pemain asal Belanda, Van Basten tidak menyangka jika perkembangan gelandang keturunan Maluku itu akan sangat cepat.

"Ledakannya bagi saya sedikit mengejutkan," ujar Van Basten. Di AZ dia cukup baik, tapi, tanpa dilebih-lebihkan, dia datang ke Milan dalam usia 25 tahun, jadi kemampuannya sudah terbentuk." kata Marco Van Basten.

"Saya tidak menyangka dia bisa sekuat ini dan membuat perkembangan pesat. Dia adalah salah satu gelandang terbaik saat ini," sambungnya