Timnas Malaysia Disebut Sengaja Tak Lolos ke Semifinal Piala AFF 2024 demi Beri Peluang ke Negara yang Belum Pernah Juara

TIMNAS Malaysia disebut sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi memberi peluang ke negara yang belum pernah juara ajang dua tahunan ini. Pendapat itu disampaikan salah satu netizen Malaysia di media sosial.

“Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga yang belum pernah menang Piala AFF,” tulis salah satu netizen Malaysia, @ridhwanroslim.

(Timnas Malaysia disebut sengaja gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@ridhwanroslim)

Kalimat di atas bisa bermakud sarkasme, tapi juga dapat berarti serius. Sekadar diketahui, tetangga Malaysia, Timnas Indonesia, belum pernah juara Piala AFF.

Meski Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sepakat mengirimkan skuad U-22 ke Piala AFF 2024. Akbatnya performa Timnas Indonesia tak optimal, khususnya saat ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam.

Jadi, apakah keinginan akun @ridhwanroslim bisa direalisasikan Timnas Indonesia di edisi Piala AFF 2024? Sekalipun pemain muda yang diturunkan, jika Marselino Ferdinan menunjukan kegigihan di sepanjang pertandingan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara tetaplah ada.

Balik ke Timnas Malaysia. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menutup Grup A Piala AFF 2024 dengan koleksi lima poin dari empat pertandingan.