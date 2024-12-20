Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Thailand vs Kamboja di Piala AFF 2024: Comeback, Gajah Perang Menang 3-2

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |23:16 WIB
Hasil Timnas Thailand vs Kamboja di Piala AFF 2024: Comeback, Gajah Perang Menang 3-2
Timnas Thailand menang 3-2 atas Kamboja di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/changsuek)
A
A
A

BANGKOK - Epic comeback berhasil diperlihatkan Timnas Thailand saat menjamu Kamboja di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2024, pada Jumat (20/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand, tim berjuluk Gajah Perang itu menang dengan skor 3-2.

Pada awalnya Thailand tertinggal lebih dulu dengan skor 0-1, namun tim tuan rumah berhasil bangkit dan menang dengan skor 3-2. Hasil itu membuat Gajah Perang menutup fase grup dengan rekor sempurna alias selalu menang di empat laganya.

Jalannya Pertandingan

Timnas Kamboja menginisiasi serangan lebih awal di babak pertama. Pasukan Koji Gyotoku itu bermain dengan serangan cepat yang cukup membahayakan gawang Thailand.

Meski begitu, Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailan- bermain disiplin dan solid. Akarapong Pumwisat dan kolega tak memberikan Kamboja keleluasaan.

Memasuki pertengahan pertandingan, Timnas Kamboja yang terus menyerang akhirnya berhasil mencetak gol. Adalah Andres Nieto (32') yang sukses merobek jala gawang Thailand, Kamboja unggul 1-0.

Timnas Thailand vs Kamboja

Namun, keunggulan Timnas Kamboja hanya bertahan sepersekian detik. Timnas Thailand mampu menyamakan kedudukan via Akarapong Pumwisat (33').

Setelah gol itu, Tim Gajah Perang menghujani pertahanan Kamboja dengan serangan masif. Namun, tidak ada gol tambahan tercipta hingga kedua tim turun minum.

Beralih pada babak kedua, Timnas Thailand kini mencoba mengontrol permainan sejak awal pertandingan. Tim besutan Masatada Ishii itu mengandalkan serangan-serangan cepat.

Pada menit 51, Suphanat Mueanta berhasil mencetak gol secara tak sengaja. Suphanat mengirin umpan gantung dalam tendangan bebas, namun bola langsung masuk ke gawang.

