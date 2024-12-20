Hasil Timnas Malaysia vs Singapura di Piala AFF 2024: Ditahan 0-0, Harimau Malaya Gagal Lolos ke Semifinal!

HASIL Timnas Malaysia vs Singapura di matchday pamungkas Grup A Piala AFF 2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Jumat (20/12/2024) malam WIB, skor sama kuat 0-0.

Tambahan satu poin belum cukup mengantarkan Timnas Malaysia naik ke posisi dua yang menggaransi tiket ke semfinal Piala AFF 2024. Timnas Malaysia harus puas finis di posisi tiga Grup A Piala AFF 2024 dengan lima angka, terpaut dua poin dari The Lions -julukan Timnas Singapura- di posisi dua. Timnas Singapura bersama Thailand menjadi perwakilan dari Grup A yang mentas di semifinal Piala AFF 2024.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Malaysia dan Singapura bermain dengan tempo sedang di babak pertama. Kedua tim masih mempelajari skema permainan satu sama lainnya di awal-awal laga.

(Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Malaysia racikan Pau Marti Vicente kemudian lebih agresif dalam urusan menyerang, tentunya demi mencari gol pembuka. Di sisi lain, skuad The Lions cukup kewalahan menghalau serangan tim tuan rumah.

Akan tetapi, sampai akhir laga belum kunjung ada gol yang tercipta. Malaysia dan Singapura sementara waktu harus puas bermain dengan skor 0-0. Tercatat di babak pertama, Malaysia melepaskan empat shot on target, berbanding nol milik Singapura.