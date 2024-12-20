Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Butuh Uang untuk Nonton Piala AFF 2024, Fans Timnas Malaysia Ini Tega Bunuh Perempuan Tak Bersalah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |19:53 WIB
Gara-Gara Butuh Uang untuk Nonton Piala AFF 2024, Fans Timnas Malaysia Ini Tega Bunuh Perempuan Tak Bersalah
Fans Timnas Malaysia. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Malaysia tengah geger dengan kabar adanya perampokan hingga pembunuhan yang melibatkan fans Tim Nasional (Timnas) Malaysia. Berdasarkan laporan dari media-media di Negeri Jiran tersebut, alasan pelaku merampok hingga membunuh korban karena ingin membeli tiket laga Timnas Kamboja vs Malaysia di matchday pertama Grup A Piala AFF 2024.

Ya, kabar buruk datang dari dunia sepakbola Malaysia. Dalam pesta sepakbola Asia Tenggara itu, terselip kabar duka mengenai perempuan berusia 26 tahun yang terbunuh gara-gara salah satu oknum fans Timnas Malaysia.

Menurut keterangan Kepolisian Malaysia, semua bermula dari kabar menghilangnya korban bernama Nurul Asikin Lan sejak 5 Desember 2024. Setelah dicari, korban sudah meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di selokan daerah Tabuan Jaya, Kuching, Malaysia, pada Minggu 15 Desember 2024.

Berdasarkan laporan dari Kepala Polisi Serawak, Datuk Mancha Ata, kondisi mayat sudah membusuk karena 10 hari sudah berlalu semenjak korban terbunuh. Korban diketahui adalah Nurul Asikin Lan setelah melakukan tes DNA.

Timnas Kamboja vs Malaysia

Setelah melakukan penyelidikan mendalam, Kepolisian Malaysia berhasil menangkap pelaku. Tragisnya, pelaku membunuh korban karena mencari biaya untuk menyaksikan Timnas Malaysia bermain di markas Kamboja di Stadion Olimpiade Phnom Penh, pada 8 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Malaysia ditahan Kamboja 2-2.

Halaman:
1 2
      
