Jadwal Siaran Langsung Timnas Malaysia vs Singapura di Piala AFF 2024: Harimau Malaya Gagal Lolos Semifinal?

Timnas Malaysia siap tempur melawan Singapura di matchday pertama Grup A Piala AFF 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

JADWAL siaran langsung Timnas Malaysia vs Singapura di laga pamungkas Grup A Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat (20/12/2024) pukul 20.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews/Vision+.

Setelah seluruh kontestan Grup A Piala AFF 2024 melakoni tiga pertandingan, Timnas Thailand duduk di puncak klasemen dengan sembilan angka. Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- menjadi tim pertama yang telah memastikan tempat di semifinal Piala AFF 2024.

(Timnas Singapura (jersey merah) hampir menang atas Thailand. (Foto: Instagram/@changsuek)

Kemudian di posisi dua ada Singapura dengan enam angka. Menyusul di posisi tiga dan empat ada Malaysia serta Kamboja yang sama-sama mengemas empat poin. Terakhir di posisi juru kunci ada Timor Leste yang telah memainkan seluruh pertandingan dengan nol poin.

Berhubung Thailand sudah memastikan lolos ke semifinal Piala AFF 2024, otomatis tinggal satu slot tersisa dari Grup A yang diperebutkan untuk tampil di babak empat besar. Tercatat ada tiga tim yang masih berpeluang mendampingi Thailand di semifinal Piala AFF 2024, yakni Singapura, Malaysia dan Kamboja.

The Lions -julukan Singapura- sejatinya hanya butuh hasil imbang kontra Malaysia untuk memesan tiket semifinal Piala AFF 2024. Koleksi tujuh angka takkan menggeser Faisal Ramli dan kawan-kawan dari posisi dua besar.

Namun, bukannya Kamboja juga bisa mengemas tujuh angka jika menang atas Thailand? Meski tak ada yang mustahil di sepakbola, melihat Thailand tumbang dari Kamboja pada matchday pamungkas Grup A, Jumat (20/12/2024) peluangnya sangat kecil.