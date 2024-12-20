Kisah Del Piero, Legenda Juventus yang Ikut Wajib Militer Usai Menangkan Scudetto bareng Juventus

KISAH Alessandro Del Piero, legenda Juventus yang ikut wajib militer usai memenangkan scudetto bareng Juventus akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Wajib militer merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan angkatan senjata darurat ketika terjadi krisis perang.

Ada banyak negara yang menerapkan kebijakan ini termasuk juga Italia. Di Italia, program wajib militer sempat terlaksana pada era 1900-an degan durasi pelatihan yang terus berkurang sejak 1970 hingga akhirnya dihentikan sepenuhnya pada tahun 2004.

Karena itu, legenda-legenda sepakbola Italia masih sempat merasakan program wajib militer. Alessandro Del Piero menjadi sala satu pemain yang merasakan wajib militer.

Del Piero gagal lolos dari kewajiban militer meski dirinya baru saja menjuarai scudetto bersama Juventus. Maka dari itu, dengan terpaksa ia harus tinggal di kamp pelatihan militer selama kurang lebih 12 bulan untuk menjalankan tugasnya sebagai warga negara yang baik.

Del Piero tidak sendiri. Legenda Juventus ini menjalani wajib militer pada kurun waktu 1995-1996 bersama dengan legenda lainnya seperti Fabio Galante, Marco Delvecchio, hingga Fabio Cannavaro.

Namun menariknya, selama menjalani tugas wajib militer Del Piero dan pemain lainnya tidak sepenuhnya melakukan tugas dan latihan seperti militer sungguhan. Mereka justru lebih banyak melakukan tugas lain yan tidak begitu berat.

Alasanya adalah karena klub mereka tidak ingin mengambil resiko jika pemain muda potensial mereka mengalami cedera serius yang bisa mengancam karirnya. Jauh lebih baik untuk mengambil beberapa foto cepat para pemain yang tampak hebat dalam seragam mereka dan kemudian menjauhkan mereka dari bahaya.

Del Piero dan pemain lain hanya menghabiskan sedikit waktu di barak militer. Setelahnya ia akan memenuhi tugas lain bersama dengan klub dan negara. Ia bahkan konon hanya melakukan latihan menembak sebanyak sekali.