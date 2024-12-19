Erick Thohir: Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetap Digelar di Indonesia!

ERICK Thohir pastikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Akankah laga lanjutan Grup C babak ketiga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta?

Ya, kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa laga kontra Bahrain pada matchday ke-8 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan tetap digelar di Indonesia.

Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan bersua pada 25 Maret 2025. Pada laga tersebut, Skuad Garuda akan berstatus sebagai tuan rumah.

Erick menyampaikan bahwa laga tersebut dipastikan akan digelar di Indonesia sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal AFC. Namun, dirinya tidak menyampaikan lokasi di mana laga tersebut akan digelar.

“Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia,” terang Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (19/12/2024).