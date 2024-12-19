Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir: Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetap Digelar di Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |22:43 WIB
Erick Thohir: Laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Tetap Digelar di Indonesia!
Erick Thohir soal penampilan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ERICK Thohir pastikan laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap digelar di Indonesia. Akankah laga lanjutan Grup C babak ketiga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta?

Ya, kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa laga kontra Bahrain pada matchday ke-8 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan tetap digelar di Indonesia.

Erick Thohir

Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan bersua pada 25 Maret 2025. Pada laga tersebut, Skuad Garuda akan berstatus sebagai tuan rumah.

Erick menyampaikan bahwa laga tersebut dipastikan akan digelar di Indonesia sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Sekretaris Jenderal AFC. Namun, dirinya tidak menyampaikan lokasi di mana laga tersebut akan digelar.

“Ya, kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen AFC pertandingan melawan Bahrain itu tetap di Indonesia,” terang Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (19/12/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.webp
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/25/pelatih_manchester_united_ruben_amorim.jpg
Daftar Cedera Manchester United jelang Lawan Newcastle: 7 Pemain Masih Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement