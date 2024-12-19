Reaksi Achmad Maulana Debut di Timnas Indonesia, Akui Tak Kesulitan Ikuti Latihan ala Shin Tae-yong

REAKSI Achmad Maulana debut di Timnas Indonesia. Dia pun mengaku tak kesulitan latihan ala Shin Tae-yong.

Ya, pemain Arema FC, Achmad Maulana Syarif, merupakan pemain debutan yang masuk skuad senior Timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu telah menjalani debutnya saat Skuad Garuda keok 0-1 dari Vietnam pada lanjutan Grup B Piala AFF 2024.

Meski berstatus sebagai debutan, Achmad Maulana mengaku sama sekali tidak kesulitan menjalani latihan ala Shin Tae-yong. Kita tahu, juru taktik asal Korea Selatan itu sangat disiplin. Fisik menjadi fokus utamanya saat pertama kali menempa anak asuhnya.

“Tidak sulit (ikuti latihan ala STY),” kata Achmad Maulana kepada awak media di Solo, dikutip Kamis (19/12/2024).

Achmad Maulana menyampaikan tidak merasa kesulitan karena pernah ditempa oleh Shin Tae-yong. Dengan begitu, hal tersebut tidak menyulitkan untuknya beradaptasi.

“Karena sudah pernah lama berkumpul bersama. Sekira satu tahunlah (dilatih STY). Jadinya tidak sulit buat adaptasi lagi,” terang Achmad Maulana.

Pemain Arema FC itu memang pernah dilatih oleh Shin Tae-yong. Achmad Maulana masuk skuad Timnas Indonesia U-20 proyeksi Piala Dunia U-20 2021 yang batal. Kemudian, dia juga pernah menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U-20 2023.