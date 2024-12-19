Timnas Indonesia Bisa Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 meski Kalahkan Filipina

TIMNAS Indonesia bisa gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meski kalahkan Filipina. Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina sendiri akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 jadi krusial. Sebab, hasil dalam laga ini akan turut menentukan peluang skuad Garuda lolos ke babak semifinal.

Saat ini, Timnas Indonesia sendiri masih menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Skuad Garuda dipepet ketat Myanmar yang mengekor di posisi ketiga dengan poin dan selisih gol sama.

Sementara dengan Vietnam yang ada di puncak klasemen, Timnas Indonesia terpaut 3 poin saat ini. Lalu, Filipina sendiri menempati urutan keempat di klasemen dengan 3 poin.

Dengan kondisi di atas, persaingan perebutan tiket semifinal Piala AFF 2024 di Grup B bakal sangat ketat. Sebab, Timnas Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina sama-sama masih punya peluang lolos semifinal.

Tentunya, skuad Garuda akan membidik kemenangan melawan Filipina agar bisa memperbesar asa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Tetapi, sekalipun menang melawan Filipina, Pratama Arhan cs ternyata bisa tetap gagal lolos ke semifinal. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Hal itu bisa dialami skuad Garuda jika hasil laga Vietnam vs Myanmar berakhir dengan kemenangan Asian Lions -julukan Timnas Myanmar. Andai hal itu terjadi, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Myanmar akan mengemas poin sama, yakni 7 poin.