Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Bisa Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 meski Kalahkan Filipina

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |16:32 WIB
Timnas Indonesia Bisa Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024 meski Kalahkan Filipina
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia bisa gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 meski kalahkan Filipina. Pertemuan Timnas Indonesia vs Filipina sendiri akan tersaji di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 pukul 20.00 WIB.

Duel Timnas Indonesia vs Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 jadi krusial. Sebab, hasil dalam laga ini akan turut menentukan peluang skuad Garuda lolos ke babak semifinal.

Timnas Indonesia

Saat ini, Timnas Indonesia sendiri masih menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Skuad Garuda dipepet ketat Myanmar yang mengekor di posisi ketiga dengan poin dan selisih gol sama.

Sementara dengan Vietnam yang ada di puncak klasemen, Timnas Indonesia terpaut 3 poin saat ini. Lalu, Filipina sendiri menempati urutan keempat di klasemen dengan 3 poin.

Dengan kondisi di atas, persaingan perebutan tiket semifinal Piala AFF 2024 di Grup B bakal sangat ketat. Sebab, Timnas Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina sama-sama masih punya peluang lolos semifinal.

Tentunya, skuad Garuda akan membidik kemenangan melawan Filipina agar bisa memperbesar asa lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Tetapi, sekalipun menang melawan Filipina, Pratama Arhan cs ternyata bisa tetap gagal lolos ke semifinal. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Hal itu bisa dialami skuad Garuda jika hasil laga Vietnam vs Myanmar berakhir dengan kemenangan Asian Lions -julukan Timnas Myanmar. Andai hal itu terjadi, Timnas Indonesia, Vietnam, dan Myanmar akan mengemas poin sama, yakni 7 poin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3192002/john_herdman-9v4e_large.jpg
Media Vietnam Ungkap Detail Kontrak John Herdman di Timnas Indonesia, Dapat Gaji Fantastis hingga Kontrak Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191999/john_herdman-f7Da_large.jpg
Kisah Calon Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kalahkan Jepang Asuhan Hajime Moriyasu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191973/jay_idzes-ArT4_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes yang Harga Pasarnya Lebih Mahal ketimbang Timnas Malaysia dan Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/51/3191912/timnas_indonesia-94VL_large.jpg
Prediksi Calon Lawan Timnas Indonesia di AFC Nations League
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/49/1660277/setia-pada-ducati-marc-marquez-diprediksi-takkan-tergiur-tawaran-fantastis-dari-tim-lain-xrh.jpg
Setia pada Ducati, Marc Marquez Diprediksi Tak Tergiur Tawaran Fantastis dari Tim Lain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/gelandang_al_hilal_ruben_neves.jpg
Ruben Neves Masuk Radar Manchester United jelang Bursa Transfer Januari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement