Penyebab Barito Putera Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

PENYEBAB Barito Putera kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Menurut pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, ada beberapa kesalahan kecil yang dibuat para pemain Barito Putera.

Rahmad Darmawan pun meminta maaf usai timnya kalah dari Persib Bandung. RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- mengapresiasi perjuangan timnya dalam laga tersebut.

"Saya juga mohon maaf belum bisa memberikan hasil yang baik walaupun saya akui anak-anak bermain baik," kata Rahmad dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (19/12/2024).

"Kita mampu mengontrol dan meredam kelebihan Persib, dan kita mampu menghasilkan beberapa peluang,” sambungnya.

Rahmad melanjutkan, Barito Putera sejatinya sudah menerapkan pola permainan sesuai dengan rencana. Namun, beberapa kesalahan kecil membuat Laskar Antasari gagal merebut poin.

"Secara keseluruhan, semua berjalan sesuai game plan yang kita lakukan di beberapa kali latihan, dan ya kalau ada individu yang melakukan eror saya tidak akan menyalahkan siapapun, karena itu tanggung jawab saya,” jelas Rahmad.