Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Barito Putera Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |23:03 WIB
Penyebab Barito Putera Kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025
Laga Barito Putera vs Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PENYEBAB Barito Putera kalah 1-2 dari Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 menarik diulas. Menurut pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan, ada beberapa kesalahan kecil yang dibuat para pemain Barito Putera.

Rahmad Darmawan pun meminta maaf usai timnya kalah dari Persib Bandung. RD -sapaan akrab Rahmad Darmawan- mengapresiasi perjuangan timnya dalam laga tersebut.

Barito Putera vs Persib Bandung

"Saya juga mohon maaf belum bisa memberikan hasil yang baik walaupun saya akui anak-anak bermain baik," kata Rahmad dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (19/12/2024).

"Kita mampu mengontrol dan meredam kelebihan Persib, dan kita mampu menghasilkan beberapa peluang,” sambungnya.

Rahmad melanjutkan, Barito Putera sejatinya sudah menerapkan pola permainan sesuai dengan rencana. Namun, beberapa kesalahan kecil membuat Laskar Antasari gagal merebut poin.

"Secara keseluruhan, semua berjalan sesuai game plan yang kita lakukan di beberapa kali latihan, dan ya kalau ada individu yang melakukan eror saya tidak akan menyalahkan siapapun, karena itu tanggung jawab saya,” jelas Rahmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660155/transformasi-kevin-diks-di-bundesliga-dari-awal-yang-sulit-hingga-jadi-eksekutor-maut-gladbach-jvw.webp
Transformasi Kevin Diks di Bundesliga: Dari Awal yang Sulit hingga Jadi Eksekutor Maut Gladbach
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/pelatih_psm_makassar_tomas_trucha.jpg
Jelang Duel Panas Persib vs PSM, Tomas Trucha Bongkar Masalah Fatal Juku Eja
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement