Kondisi Terkini Dedi Kusnandar Usai Alami Insiden Horor di Laga Barito Putera vs Persib Bandung

KONDISI terkini Dedi Kusnandar usai alami insiden horor di laga Barito Putera vs Persib Bandung diungkap tim medis Persib Bandung. Perwakilan tim medis Persib, Wira Prasetya, menjelaskan bahwa Dedi Kusnandar mengalami fraktur atau patah tulang di bagian bawah mata kaki kanan luar.

Meski kondisinya disebut cenderung stabil, Dedi Kusnandar akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Diharapkan, pemain bernomor punggung 11 itu bisa pulih secepatnya dan bisa kembali membela Persib Bandung.

“Tapi cenderung stabil,” kata Wira, Kamis, 19 Desember 2024.

“Hari ini kita akan bawa ke Bandung, kita evaluasi secepatnya dan perlu tindakan apa. Doanya mudah-mudahan enggak terlalu butuh waktu lama untuk pemulihan,” lanjutnya.

Dengan alasan ini, pihak Persib Bandung belum bisa memberikan keterangan mengenai waktu yang dibutuhkan Dedi Kusnandar untuk pulih. Bahkan, mereka belum bisa memastikan kapan Dedi bisa kembali merumput membela Persib Bandung.

“Nah itu, kita harus evaluasi dulu di Bandung, tindakan apa persisnya menentukan berapa lama Dedi Kusnandar harus istirahat. Doanya buat bobotoh,” kata Wira.